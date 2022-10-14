美國時間13日，在最新當地消費者通膨報告出爐後，沒想到美元再度走高，日圓也一度貶至30多年新低，直接摜破147大關，並往148方向挺進。

14日的亞洲匯市中，日圓目前在147.15至147.46之間游走，貶幅約0.13%。不過，在稍早美國盤交易時，震盪激烈的日圓一度貶至147.67，創1990年8月以來最低。

市場好奇，9月下旬日本政府出手阻貶時，當時日圓匯價是貶破145大關，現在都快來到148，日本還在袖手旁觀會不會再次進場干預。匯銀人士認為，與其說進場阻貶，還不如說要避免急貶。

目前都在美國華盛頓參加G20財長會議的日本央行行長以及財務大臣，對日圓匯價的評論分別是，前者重申維持超寬鬆貨幣政策不變，後者則說正密切觀察中，若震盪過大時會採取適當手段。

德意志銀行認為，日本政府出手阻貶所給的原因是波動過大，但匯價應該才是干預的重點，故日圓在1998年創下的低點應該是所謂官方防線。加拿大道明證券(TD Securities)則表示，近期日圓與美元之間的匯價若跟以前相比，現在波動比較小。因此，日本政府應該不會出手干涉才對。

金控集團Resona也說，現在日圓匯價又創32年新低，是受到美國最新通膨報告，以及未來幾天可能會有不錯經濟數據所影響，因為聯準會大力升息的態勢愈來愈明顯，但從亞匯盤勢來看，日圓應該不會再續貶了。