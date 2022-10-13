外媒報導，摩根大通看好蘋果2022財年第四季（截至9月底）iPhone手機出貨量可望達到5500萬支，營收估將達到900億美元，均優於目前華爾街預測。

在給投資人的最新報告中，摩根大通給予蘋果股票「加碼」評級，並維持目標價為200美元不變。

周三蘋果股價收跌0.46%，為138.34美元。

小摩在報告中指出，受惠於iPhone 14系列手機在今年9月開賣的時間比去年iPhone 13系列提前，蘋果第四財季營收估將較前一年同期成長8%，達到900億美元，優於目前華爾街預估的886億美元。

該投銀預估蘋果上季每股盈餘為1.31美元，亦優於目前華爾街預估的1.26美元。

此外，小摩預估蘋果上季iPhone出貨量為5500萬支，優於目前市場預估的5200萬支。報告中亦指出，iPhone 14 Pro系列新機的需求量仍然強勁，所有地區的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max平均交貨時間分別為33天和40天。相較之下，iPhone 14的交貨時間平均只需2天。

隨著iPhone 14系列手機熱銷，台灣供應商的營運表現也相當亮眼。日經新聞報導，受惠於iPhone 14系列新機開賣和台幣貶值效益，名列日經「Asia300」指數成份股的19家台灣科技公司9月營收總計達到新台幣1兆7,060億元，較去年同期大幅成長21.3%，成長力道較8月份的年增17.7%進一步增強，並為連續第五個月保持在2位數水準。此外，包括鴻海、台積電、和碩在內的這19家台廠9月營收總額亦超越去年12月的1兆5,345億元，創下歷史新高。