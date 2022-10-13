東芝股價在周四大漲7.4%，收報5512日圓。此前一篇報導稱，由日本國內投資人領頭的財團對東芝提出190億美元(2.8兆日圓)的收購報價，可能讓紛爭多年的外國維權投資人股東被趕出東芝。

據知情人士透露，在第二輪競標中，由日本產業夥伴(Japan Industrial Partners)領頭的財團獲得優先競標者地位。

日本共同社所指出的2.8兆日圓報價，將較周三收盤價溢價26%。

據消息指出，日本產業夥伴已經與多家日本企業進行接觸。另一位消息人士指出，其中歐力士(Orix)計畫加入該財團；中部電力也正在考慮加入。

日本產業夥伴一直參與日本企業集團的分拆，去年收購了Olympus的照相機業務，在2014年收購了索尼的筆記型電腦業務。

東芝股價在周四下午即漲逾7%，今年以來更已經上漲約17%。

東芝曾經是一家知名企業，但是一直遭會計和治理醜聞纏身，且管理高層與外國的維權投資人之間的爭吵，也削弱了公司轉盈的努力。

據日本共同社報導，該財團將拿出1兆日圓的資金，其餘資金將來自銀行貸款。財務談判仍進行中，出價可能會改變，這將取決東芝股價的未來走勢。