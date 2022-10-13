台股今天盤中跌破萬三大關，失守5年線。對於投資人質疑國安基金是否還在觀望？國安基金操盤手阮清華強調「沒有觀望，國安基金一向都是積極進場」。立委關切未來若台股跌勢擴大，國安基金是否做好「再加碼」準備？他說，國安基金擴大規模是可以討論的，也允諾會在1個月內提出預評估報告。

立法院司法及法制委員會今天邀請銓敘部長、退撫基金管委會主委周志宏、國安基金執行祕書、財政部次長阮清華等人，專題報告國安基金進場護盤等情況，並備質詢。

近日台股成交量低迷，國安基金有無可能加碼？阮清華會前受訪表示，國安基金要看市場的狀況，盡量用有限的資源來穩定股市。對於投資人質疑國安基金是否還在觀望？他說，「沒有觀望，國安基金一向都是積極進場」。

阮清華指出，外資這幾天確實賣得比較多， 像昨天就賣了新台幣100多億元、前天賣了300多億元，國安基金壓力確的比較重一些。從7月12日接受授權進入市場護盤以來，國安基金一直都在場內，近日國外一些不確定因素相當多，國內股市受到國際影響蠻大，會密切關注這些因素，採取適當措施穩定股市。

至於台股反彈時機，阮清華不做預測僅表示，這要看國際經濟狀況有沒有穩定下來，包括通膨、升息，造成終端需求減弱、經濟成長減緩等問題，今天台積電和大立光都有法說會，也可以密切關注一下。

目前投資人是否適合進場？阮清華認為，每個人對風險的承受度和對股市看法都不一樣，有些人認為現在是危機入市的時機，但有些人認為還在高檔，每個人風險認知不一樣，相信投資人會做理智的判斷。

但他強調，台股基本面還是非常穩健，現在本益比已低於10倍、殖利率全球最高、上市櫃公司前3季都創歷史新高，他對台股後續發展保持樂觀態度。

對於台股失守5年線，民進黨立委江永昌詢問阮清華，國安基金是否有訂定護盤的KPI，像是守住5年線1萬3000點，或者是10年線1萬1000點？阮清華回應，國安基金主要目的是在穩定股市，股市是變動的而且會受到國際股市連動，每次護盤面對的局勢也都不同，無法訂定所謂的KPI。

立委張其祿擔心，萬一未來股市有更大危機，像是發成全球金融危機，國安基金子彈是否夠用？是否要擴大資金來源？對此，阮清華表示，如果危機如果更大，國安基金擴大規模是可以討論的，但也要考慮資金來源從哪裡來。

張其祿要求國安基金和財政部應就全球可能發生更大金融危機進行預評估報告，評估所需要動用的資金規模和進場護盤的時間，阮清華則允諾，會盡量在1個月內提出相關報告。