國安基金說明，近期因全球通膨升息、能源糧食供需及地緣政治等問題，造成消費動能減弱及庫存增加，抑制經濟復甦力道，各機構預測本年及明年全球經濟趨緩或衰退，全球股匯市波動加大，國安基金將持續護盤，妥慎運用有限資源，穩定投資信心及安定股市。

台股周二下跌596.25點或4.35%，國安基金說明，主要係連假期間國際股市下跌及俄烏衝突升高等因素影響，台股因半導體及電子類股市值占比逾5成，與美股那斯達克及費半連動高，連假期間那斯達克及費半分別下跌4.8%及9.31%，台股受連動影響，亦同步下挫，惟成交量仍逾2千億元，交易動能仍佳，投資人逢低承接意願仍高。

國安基金表示，台股本年9月殖利率5.38%為各主要股市之首，本益比9.68倍，優於多數主要股市，且上市櫃公司獲利營收亮眼，進出口動能雖受國際升息、經濟成長趨緩影響，但與其他國家相較，仍屬穩健。另9月消費者物價指數(CPI)年增率2.75%，較歐美各國相對平穩；此外，並逐步開放邊境管制，挹注內需動能。整體而言，台股基本面良好，投資人要有信心，切勿恐慌。