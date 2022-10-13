台股跌幅加深，外界關切金管會是否會進一步採取禁空令或降低台股漲跌幅？證期局長張振山今天表示，要看市場狀況來決定，但上市櫃公司營收創新高，台灣基本面值得信賴。國民進黨立委曾銘宗則質疑，政府過度政治考量，讓國安基金提早進場，不僅傷害國安基金，也影響基金穩定台股功能。

台股今天開盤不久指數再度跌破萬三，立法院司法及法制委員會今天邀國安基金、退撫基金和金管會針對國安基金與退撫基金運用聽取專題報告與質詢。

國民黨立委曾銘宗詢問證期局長張振山，若台股進一步下滑，金管會最壞狀況可能會採取哪些動作？對此，張振山表示，市場是動態的，回溯過去歷史記錄，最壞狀況為禁止放空。

曾銘宗追問「不會停市？不會嗎？」張振山表示，沒有絕對的事情，還是要按市場狀況來決定。曾銘宗再問「是否降低漲跌幅？」，張振山表示，這在過去歷史有做過，但台灣上市櫃公司9月營收創歷年來新高，「台灣基本面是值得信賴的」。

對於國安基金在書面報告指出，這波國安基金進場有助台股跌幅收斂，減緩台股大幅下跌衝擊。曾銘宗不以為然，要國安基金「不要自吹自擂」，對此，國安基金操盤手、執行秘書阮清華表示，國安會這波進場，到昨天為止，績效為-6％左右，但同時期那斯達克指數為-7點多％，費城半導體為-13％點多，陸股-7.8％。

由於外資呈淨匯出，曾銘宗詢問，美國持續升息，外資在台股有台股2100億美元，若再大幅匯出，國安基金如何處理？

阮清華表示，這是假設性問題，外資今年至今匯出200多億美元，但10月大部分為淨匯入，他表示，國安基金會盡最大力量，減緩台股大幅下跌，從過去操作模式來看，也不是一直承接，而是發揮點火功能並且適度拉抬，用此模式操作，讓股市儘速穩定。

曾銘宗質疑，過去都是金管會等單位先透過金融手段穩定股市，國安基金是最後手段，但這波卻是先由國安基金進場，投資人已產生依賴心理，影響護盤效果，政府過度的政治考量，不僅傷害國安基金，也影響基金穩定台股的功能，一旦籌碼不夠，又有兩岸緊張等非經濟情況發生，國安基金很難應付。

阮清華表示，政府護盤必須跨部會合作，不能單靠國安基金來護，行政院之前也開過很多次會，這次和過去確實有點顛倒，過去是金管會先有動作，最後國安基金才進場，這次護盤變成國安基金先進場，但他強調當初國安基金決定進場時，台股已跌掉四分之一，並沒有政治性考量，純粹為了穩定市場。