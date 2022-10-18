美股四大指數昨日全面彈升，道指收復3萬大關，科技股為主的那指強彈逾3%，帶動亞股今日多頭士氣。台股今早受國際股市及台積電(2330)彈升帶動，開盤股匯雙漲，大盤開高109點、為13075.05點，新台幣也升值5.7分、為31.94元，近期疲弱的半導體、面板驅動IC、航運、生醫等族群紛紛攜手強彈，不過，高檔賣壓仍重，漲幅漸漸收斂。

分析師指出，美股彈升帶動，台股今日開高震盪漲幅漸收斂，因為產業還在調整當中，彈升上來的力道不會太大。雖然美股昨日大漲、今日期貨也漲，但是一天大漲一天大跌，市場追價會比較保守，不妨尋找Q3財報大幅成長的公司。

分析師指出，本周國際間不確定因素多，包括中共二十大召開之際，中國大陸將發布第3季GDP數據，另外，美股財報季來臨，美國銀行、高盛、Netflix和特斯拉等重量級個股將發布財報，財報公布時對於後續展望的看法也將左右股價表現，通膨問題仍未消散，Fed理事官員將在本周公開發表言論，都將導致股市動盪，短線指數恐維持在低檔弱勢震盪整理，短線反彈轉強時應避免追高，等待拉回時在基本面強勢族群小量布局。

盤面上，台積電今日開高，重返400元大關，漲幅1.5%；技嘉(2376)庫存天數縮減中，股價衝漲停板未能鎖住，漲幅在9%以上；ABF載板三雄多頭攻勢積極，南電(8046)、欣興(3037)漲幅都在2%以上，景碩(3189)連漲兩日後，今日維持平盤之上；高力(8996)開高後力守5日線；驅動IC人氣頗旺，天鈺(4961)領漲2%以上；生醫股見多頭火種，股王藥華藥(6446)漲幅在1.2%左右、北極星藥業-KY(6550)晨盤一度重返百元大關、眼球概念股中的晶碩(6491)領漲3.5%，帶動精華(1565)等紛紛上漲；貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)漲幅在2~3%不等。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧指出，FED官員發表鷹派談話，美國銀行業喜憂參半的財報，9月通膨指標仍在高空盤旋，短期通膨數據強勁，長期通膨預期也上調，加深市場賣壓，也強化市場預期美國聯準會(Fed)11月甚至12月再升息3碼的預估，市場短線震盪，築底盤整期間，建議投資人布局政策性支持產業及受惠升息利差的金融類股，逢低分批承接、長期持有，是更好的投資戰略。