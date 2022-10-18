周一美股主要指數全面大漲，部分超賣的科技股反彈、英國政府扭轉經濟計畫，以及美國銀行（Bank of America）加入其他同業公布穩健的上季業績，提振了投資人對財報季的樂觀情緒。

蘋果、Meta Platforms、亞馬遜和特斯拉等主要大型成長股均大漲，帶動標普500成長股指數勁揚3.42%，創下7月27日來最大單日漲幅。

以科技股為主的那斯達克指數上漲3.43%，創下7月以來最大單日漲幅。一些科技炒股大漲，如Zoom Video上漲6%，以及一些中國網路股走強，亦給那指帶來助益。

英國首相特拉斯（Liz Truss）指派杭特（Jeremy Hunt）接任財政部長，他立即取消了新政府發布的許多財政措施。英鎊聞訊上漲逾1%，升至近1.135美元，英國公債亦大幅上漲。

在發布後的這幾周以來，英國這些大規模減稅措施令全球市場感到不安，並陷入劇烈震盪。

標普500指數11大類股全面收高，金融股漲2.58%，而銀行股指數更大漲3.48%。

總體而言，利率上揚提升銀行業第三季的利息收入，讓投資人燃起希望，盼本財報季能克服被下修的市場預期。

根據Refinitiv數據，上季美股獲利估計成長3%，低於本月初市場預估的成長4.5%和7月1日預估的成長11.1%。

第三季財報季將如火如荼展開，在通膨居高不下和經濟放緩之際，投資人將密切關注美國企業是否將大幅下修營運前景。特斯拉、IBM、網飛（Netflix）和嬌生等公司將在本周發布業績。

★主要指數

道瓊指數漲550.99點或1.86%，收30,185.82點。

標普500指數漲94.88點或2.65%，收3,677.95點。

那斯達克指數漲354.41點或3.43%，收10,675.80點。

費城半導體指數漲49.34點或2.28%，收2,211.66點。

★消息

英國新任財務大臣杭特周一宣布取消大部分特拉斯政府先前公布的減稅措施，包括所得稅基本稅率從20%降至19%、調降股利稅等等。英鎊一度急升逾2%，報1.144美元。英國10年期債息跌破4%大關，盤中一度大跌42.2個基點，報3.914%；30年期債息一度重挫46.9個基點，報4.315%，創下歷來第二大跌幅。英國央行表示，由於市場已經恢復正常，自下周一起該行將再度出售企業債券。

紐約10月製造業指數降至負9.1，比市場預期的負4.3差更多，並為連續第3個月呈現萎縮，市場認為這可能促使聯準會政策轉向。美國10年期指標公債殖利率尾盤上漲1.3個基點，報4.019%，但盤中一度下挫11.06個基點，報3.9078%。美元指數一度大跌1.23%，報111.92。惟日圓持續走貶，尾盤跌0.23%，貶破149大關，報149.09兌一美元，再創32年新低。