台農發、台農投公司肩負國家農業政策的任務，然而兩公司的經營成效常備受爭議。立委批，兩公司營籲績效不佳，不該成為政治提款機。農委會主委陳吉仲今(20)日表示，未來會朝兩家整併來進行，好讓兩者的財務達到自給自足。

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會報告並備質詢，國民黨立委林德福質詢指出，根據農委會提供資料顯示，台農投仍在虧損當中，且未提及營收；台農發今年經營稍有起色，上半年銷售量為1482公噸，銷售額約7840萬元，但這兩家公司的營運亟待解決。

陳吉仲回應，台農發因為有經濟業務，尤其肩負農產外銷政策，預估今年幾乎能損益兩平，而台農投到目前的累積虧損約7700多萬。

陳吉仲強調，台農投有配合邦交國的農業投資等相關任務，所以回收不會那麼順利；為讓兩家公司財務能自給自足，未來會朝兩家整併為方向。

林德福表示，不要讓這兩家公司變成政治提款機，既然這樣就應該交出經營績效，該改進就改進，而不是因為負責政治任務就一直虧損，坦白說人民是不會接受的。