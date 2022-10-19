習近平可能繼續下一任期，外界關切其未來對台作為。政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄表示，習近平對台的三大任務僅完成馬習會一項，需關注其會否於第三任期推動兩岸和平協議。談及馬習會的意義，邱坤玄認為，兩岸用實際行動體現一中各表的基本精神。

政大東亞所今（19）日舉辦「馬習會的歷史回顧和兩岸關係的發展前景」專題演講，2015年11月馬習會當時身為國安會諮詢委員的邱坤玄發表演說，他是馬習會我方代表團成員、與馬英九並肩參與會議。

邱坤玄認為，習近平上任後對台有三大任務，包括：完成ECFA後續規劃、簽署和平協議、馬卸任前促成馬習會。從中共對台政策來看，習近平只完成馬習會一項任務，我們要思考習會否在不同時空下去追求其他兩項目標，如第三任期內可能推動類似兩岸和平協議。

談及馬英九時期的兩岸溝通，邱坤玄強調，一中各表的精神在於各說各話，但兩岸互相不否認彼此的論述；更重要的是，兩岸要用實際行動、一步一腳印地去體現出一中各表的基本精神，「這就是默契」。

邱坤玄回顧，馬習會當天上午，兩岸雙方還在爭論我方是否於開場公開提及一中各表、中華民國，以及陸方是否提出一國兩制、中國統一等對彼此敏感字眼；經談判後，習近平向我方表示，陸方不會講出讓我方感到難堪的話語，最後雙方也都未公開提及爭論性話題。

對於當時有人批評馬習會「喪權辱國」、「密室交易」，邱坤玄反駁，閉門會議的逐字稿都在立法院，可供檢視；國際記者會上，我方帶著從總統府帶去的「總統」二字名牌、擺放國旗以凸顯國格，這些大陸與新加坡事前都知道，因此邱坤玄強調，「這就是一中各表的實踐」、「我們是代表中華民國進去」。

邱坤玄也澄清，坊間誤解馬英九很想與習近平會面，以創造其歷史定位，但事實是中共對台政策很早就有兩岸領導人會面的倡議，馬習會也是由習近平主動提出。

邱坤玄表示，領袖峰會具有最高決策、管控風險的作用，也可在兵凶戰危之際維持一線和平的契機；馬習會為兩岸搭了一座「跨海大橋」，讓雙方藉此建立領導人對等、尊嚴見面會談的新模式跨出第一步，讓未來的領導人可遵循比照。

至於未來有無可能出現「蔡習會」？邱坤玄指出，目前兩岸熱線已讀不回、亞太基金會的一軌半交流停擺，加上蔡英文總統的兩岸互不隸屬論，但是北京的立場堅定清楚，「習近平為何要與一個不承認自己是中國人的領導人會面？」

至於何謂「解決台灣問題總體方略」？邱坤玄比喻，大陸所有的外交都可以放在一帶一路的框架底下，現在所有對台發展出來的東西都可以放進「總體方略」內，用中共的話說是「領導集體智慧結晶的總和」，是過去幾年累積下來的對台方略。

對美關係方面，邱坤玄認為中美激烈競爭，中華民族偉大復興則表達充分自信；因此大陸對美要鬥爭、對己有自信，如此下來鬥爭激烈程度會很高。他認為，大陸的統戰是既聯合又鬥爭，但目前中美關係只有鬥爭、沒有聯合，前景非常悲觀。