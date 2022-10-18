據韓聯社報導，韓國外交部發言人任洙奭18日在例行記者會上表示，維護台灣海峽和平與穩定對韓國乃至朝鮮半島及地區的和平繁榮至關重要，韓方希望以對話與合作推動台海兩岸關係和平發展。

任洙奭回應中共二十大報告中有關台灣問題的表述稱，韓國政府正在關注中方今後對內對外的政策基調等相關動向。他說，韓中兩國今年迎來建交30周年，韓國政府將繼續基於相互尊重和互惠精神推動兩國關係成熟健康發展。

16日，中共總書記習近平在二十大開幕式上說，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

針對涉台表述，習近平於口頭報告時，仍語氣強硬地表示：「解決台灣問題是中國自己的事，要由中國人來決定，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

他還說：「這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」