國民黨籍桃園市長候選人張善政2007年到2009年擔任宏碁副總期間，向農委會申請的研究計畫遭指抄襲，今(20)日為書面說明的期限。農委會主委陳吉仲表示，無論是否收到書面來文，下一步就是確認是否組成專案小組調查。

針對該委託計劃的抄襲爭議，農委會原希望宏碁在9月底說明，但考量當初參與該研究計畫之人員異動與離職，經與宏碁協商後，農委會同意說明延期至10月20日。

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於農委會主管基金，並備質詢。

陳吉仲會前受訪表示，之前宏碁公司請求將書面說明延長到今天，也就是說今天我們就會收到宏碁的說明，但截至昨天還沒收到。

假如今天仍未收到是否有相關處置？陳吉仲說，一切等今天結束後再來決定，會依照相關流程來辦理，但不管宏碁有沒有來文，下一步流程就是確認是否組成專案小組來調查。