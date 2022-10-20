美國波士頓大學近日在實驗室中，研發出結合新冠原始病毒株和Omicron變異株的新病毒，新病毒致死率高達80%，引發外界抨擊，波士頓大學則澄清，實驗目的是為了對抗未來的疫情。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今天表示，該研究的第一作者是名為陳大元的台灣人，笑說「誰說台灣沒有人才！」

蘇一峰今（20）日於個人臉書指出，美國波士頓大學開發出致死率達80％的新冠變種病毒震驚世界，該研究的第一作者是台灣人，是名博士後研究員，他忍不住搞笑說，「台灣買不到核彈，可以發展生化武器，誰說台灣沒有人才！」

蘇一峰也在留言處張貼研究員的資料連結，顯示該研究員名為陳大元（Da-Yuan Chen），在台灣出生長大，為中興大學獸醫公共衛生學研究所碩士，同時也是紐西蘭奧塔哥大學微生物學博士，目前在美國波士頓大學擔任博士後研究員，研究領域為病毒學、微生物學和分子生物學。

據《每日郵報》報導，波士頓大學的研究人員近期把新冠肺炎原始病毒株和Omicron BA.1變異株的棘蛋白結合，在實驗鼠身上測試，結果致死率高達80%，顯示新製造的病毒株的病毒量比BA.1高出5倍。消息曝光引發國際關注，其中以色列政府專家夏皮拉（Shmuel Shapira）批評，「這根本是在玩火，應該要完全禁止。」

但波士頓大學學者柯里（Ronald B. Corley）澄清，實驗並沒有增強新冠變異株的能力，危險性較低，強調研究目的是為了檢驗Omicron的致病能力，而研究結果發現Omicron的致病力並非源自於棘蛋白，而是其他病毒蛋白，辨識這些蛋白將有助於幫助對抗未來的流行病，認為《每日郵報》報導是斷章取義。