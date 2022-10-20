高端疫苗爭議不斷，昨高端發布新聞稿指出，新冠疫苗合計售出36.2億元，而高端投入的研發及生產金額高達30～40億，絕非外界誤傳的暴利。接種3劑高端的資深媒體人周玉蔻今再開嗆，抨擊高端「在哀哀叫什麼？」、「一副怨婦的樣子」，並隔空向總經理陳燦堅喊話「你的股票賺多少錢？討打！」，呼籲高端出面說清楚國際認證問題，不要躲在後面發聲明。

面對外界對賺取暴利的質疑，高端昨指出，依據財報，新冠疫苗累計銷售淨額為新台幣36.2億元，但自2020年起至2022年上半年，在2年半的時間內，研發及生產新冠疫苗支出合計達33.5億元，包括投入新冠疫苗研發、臨床試驗費用22.4億元，及疫苗之生產成本11.1億元，累計投入達30～40億元的研發及生產金額，絕非外界誤傳的暴利。

周玉蔻今於《新聞放鞭炮》中再次對高端開嗆，高端說唯一的訂單是中華民國政府，賣剩的要銷毀，又指開發疫苗花了40億左右，但收入只有36、37億，「我想問下陳燦堅總經理，你不要惹我，你的股票賺多少錢？討打！」。

「（高端）現在哀哀叫什麼？應該想辦法告訴我們團體試驗有什麼問題，我們幫你忙啊。我們寫e-mail給WHO、我們打高端的人抗體拿出來做驗證，我願意配合你呀」。周玉蔻指出，高端躲在後面發聲明，一副怨婦的樣子，「像話嗎這個國產疫苗？」。

周玉蔻再度隔空向陳燦堅喊話，「陳燦堅你自己講，你股票有沒有買賣嘛？」，她透露一開始很多人不喜歡高端，告訴她要小心，有個別人士讓大家覺得不信賴，「他（陳燦堅）為什麼不出來？不然你高端換總經理嘛！」，「不是說什麼高端內線（交易）？還害到蔡英文、民進黨的這些人，結果你這個商人一點問題都沒有」，她呼籲陳燦堅出面接受訪問，否則就開記者會對外界說清楚國際認證問題。

為因應高端接種者的出國需求，中央流行疫情指揮中心宣布，19日起可補打他牌疫苗。對此，周玉蔻今也批評「緩不濟急」，直言若下禮拜就要去日本也來不及。ACIP召集人李秉穎也表示，打3劑高端者若近期要出國還是需要做PCR，否則就得等上至少4個月。

「這是浪費錢的選擇，只要叫高端免費幫大家PCR就可以」，周玉蔻表示，「你（指揮中心）大動干戈，19日起提供補打，然後還要登記證、第1劑、第2劑要怎樣，這就是公務員心態，沒想到民進黨執政也這樣」。