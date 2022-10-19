由於接種高端疫苗人士至今赴歐美、日本多國仍須提供PCR證明，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（19）日宣布，即日起開放出國高端人士可接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。對此，網紅陳沂痛批，「補打我沒意見，但，為什麼要公費出錢？」

陳沂在個人臉書發文表示，她記得接種一劑疫苗跟下一劑疫苗至少要間隔2個多月，如果打滿3劑可能都要半年，「相當麻煩啊！」陳沂提到，她身邊沒有愛國手臂朋友，不解為什麼政府硬要弄個高端，不能像其它國家直接進國際承認的疫苗就好，勞民傷財。

陳沂提到，之前美國也是不承認高端，指揮中心也開放補打，「補打我沒意見，但，為什麼要公費出錢？」認為指揮中心若一開始進口國際認證的疫苗，就部會衍生後續問題，「都是從我們納稅人口袋拿出來的錢欸」。

對此，許多網友紛紛回應，「弄高端也不是壞事，但至少出個二三期報告讓大家知道打的東西其實是有用的，國際不能認證那是國際組識的事，但二三期報告都不出？」、「我就是愛國手臂本人，我等日本承認高端的時候去，我的想法是反正日本跑不掉不需要急於一時」、「世界可不是只有日本」。

事實上，指揮中心今日宣布，高端人士可依欲入境國家之查驗需求，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗，接種高端疫苗以外廠牌之第1至2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4周（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12周（84天）。王必勝也坦言，最多會打到6劑。