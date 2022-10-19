國內追加劑覆蓋率於6月28日突破7成，截至17日已有73.6％民眾完成施打。專家指出，原以為在面對BA.5流行時應該僅有感染會有上升趨勢，但國內死亡率近期仍有升溫跡象，近3周從每百萬人1.93升至2.29。若不繼續接種，疫苗的保護力將逐漸歸零，如今拯救這些生命唯一的方法，就是對於容易住院被感染，以及容易變成中重症的群族，鼓勵他們趕緊施打次世代疫苗或第4劑。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，在追加劑已達70％以上情況下，原以為在面對BA.5流行時應該僅有感染會有上升趨勢，中重症仍應受到保護，不至於有上升趨勢，但目前台灣中重症及死亡監視結果並非如此。死亡率在近3周都單日平均死亡率為每百萬人1.93、2.20、2.29，呈上升趨勢。另近3周重症率亦從每百萬人2.53升至2.91。

以年齡區分，即使是小於50歲的年輕族群，死亡率較其他年齡層低，但仍有微幅上升趨勢，從9月25日～10月1日當周的每百萬人0.17，升至10月9日～10月15日當周的0.18；50～64歲年齡層死亡率明顯上升，從每百萬人0.92升至1.27；65歲以上族群則從每百萬人9.44升至11.02。

陳秀熙表示，根據流行病學證據來看，國內死亡率在5、6月達到高峰，部分未完整接種疫苗者也在當時不幸犧牲。隨著7月底疫情開始下降，死亡率在8月份也跟著下降。追加劑對中重症的保護力起初還能維持在50％以上，但隨著時間來到8月中，保護力就降到40％，9月底只剩30％。

由於台灣為危險族群最先施打疫苗，其疫苗保護力失效地也比較快，陳秀熙建議盡快接種次世代疫苗，避免感染後造成中重症甚至是死亡。他也推測，若不繼續接種疫苗，保護力就會慢慢歸零。

公衛學者林庭瑀表示，根據疾病進展模型推估，在次世代疫苗涵蓋率達80％時，每日死亡率可以從每百萬分之2.3下降至每百萬分之0.87。造成下降的原因，除了次世代疫苗本身可以保護因其他病因住院而感染後的死亡，也可以保護因新冠肺炎進展所造成的死亡。