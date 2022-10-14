季節性流感指的是因流行性感冒病毒引起的急性呼吸道感染，中醫大新竹附醫感染科主任張凱音指出，與其他類型感冒病毒不同的是，流感病毒造成的呼吸道感染較為嚴重，每次流感流行季節都會有奪走人命的紀錄。雖然流感的併發症治療不易死亡率高，但可事先預防，張凱音強調最重要的預防武器就是施打流感疫苗。

今年的流感疫情來的早，門急診已經陸續出現許多流感病患。日前一名經營早餐店的王太太突然一陣高燒，呈現極度倦怠、喉嚨沙啞咳嗽等症狀，快篩陰性，來到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，急診醫師驗了流感快篩，診斷是A型流感。

張凱音指出，流感四季皆可見，但秋冬流行比例高。常見的人類流感病毒分為A、B型。症狀雷同，常見發燒、畏寒、倦怠、極度痠痛與頭痛，喉嚨痛、流鼻水、咳嗽（通常是乾咳），傳染性極強，可在學校、職場、長照機構等地點發生大規模群聚。

張凱音表示，病人通常全身倦怠一臉病容來就醫，病期往往超過一個禮拜才會逐漸痊癒，而且會在心血管疾病、慢性呼吸道疾病、肝腎病患、肥胖症、懷孕婦女、老年人、小孩、免疫不全病患身上造成肺炎、氣喘發作、續發性細菌感染、心肌炎、腦炎等併發症。住院病患能用的藥物種類不多，也容易再併發呼吸衰竭、心肺衰竭、死亡等嚴重的病情。

流感的併發症治療不易死亡率高，但可以好好預防，張凱音強調最重要就是施打流感疫苗。流感疫苗注射後常見輕微肌肉痠痛，多數個案休息一晚後便無不適。相較COVID-19疫苗的各種發炎反應，可說相當好適應。老年人、免疫不全病患、懷孕婦女施打流感疫苗的安全性報告也已經累積多年、可信度高，建議民眾施打，且流感疫苗與COVID-19疫苗不衝突，兩者皆依醫師建議施打即可。

張凱音表示，今年的流感疫苗成份已由WHO更新，國內也一律施予四價流感疫苗，包含兩種A型、兩種B型流感的抗原，增加保護範圍。流感疫苗有公費、自費，今年市面上有4種廠牌。因為眾廠牌效果、安全性報告相當，可免去選擇廠牌的煩惱。

今年另外更新細胞型的流感疫苗適應症，兩歲以上改成6個月以上就可以施打。張凱音表示，9歲以下兒童若為初次施打，須施打兩次全劑量疫苗，間隔4周以上。9歲以上皆是1次1劑即可。民眾若因慢性病就醫不妨同時與醫師討論，健康青壯年民眾也可至感染科、家醫科、兒科諮詢自費或公費疫苗的施打。