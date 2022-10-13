近來東北季風影響頻頻引來暴雨，一不小心腳就浸泡在濕鞋中，除了須忍受潮濕不適感，還恐染上令人尷尬的香港腳，醫師表示，最好的方法就是積極清潔與保持乾燥，除了一般所知的更換鞋襪、徹底洗腳並保持乾燥外，也要每周修剪腳趾甲，以免趾甲太長讓黴菌有滋生空間，並挾潮濕環境侵襲腳部健康。

整形外科醫師李秉勳在其臉書表示，台灣位處副熱帶跟熱帶交界，夏天高溫、冬天多雨，環境潮濕，黴菌容易孳生，許多民眾因此飽受香港腳的困擾，最好的預防方法就是積極清潔與保持乾燥，他提供4方式。

1. 定期修剪腳趾甲 ：雖然腳趾甲生長速度較慢，但還是應每週定期修剪，以免黴菌滋生。

2. 定時更換鞋襪 ：許多需長時間穿鞋或是襪子的職業，都很容易感染香港腳，避免長時間穿鞋或是襪子，可使腳底濕度或熱度不致過高，減少黴菌生長的機會。

3. 每天洗一次腳 ：每天用肥皂徹底清洗趾縫、甲縫及腳底，但也要記得，洗完後一定要擦乾，不然也會增加黴菌生長的機會。

4. 穿透氣鞋時擦乳液 ：雖然涼鞋跟拖鞋等比較透氣的鞋子，不會有通風不良的問題，但是如果腳破皮也有機會感染，所以也應做好保濕。