許多人為了減肥都會選擇吃希臘優格解決一餐，不過有時也要注意食品是否可以安全吃下肚。一名女網友表示，吃希臘優格1年以來，第一次碰到裡面出現「紅色點點」。沒想到有內行人指出，優格有紅色點點代表已經被細菌汙染，吃了最嚴重恐釀成生命危險！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己吃了好市多自有品牌的科克蘭希臘優格已經1年，這個月2日再度前往好市多購買兩罐希臘優格，打開一看才發現都出現「紅色點點」，但她試吃後覺得味道正常，於是刮掉紅色點點就繼續吃了。

沒想到許多網友紛紛警告，「這已經被其他菌污染了，只是不知道是大腸桿菌、球菌、還是發霉，整杯都不能吃喔」、「裡面出現白色以外的顏色都不要吃啊」、「是霉菌，很多乳製品的霉菌都是粉紅色的」、「發霉啦不要吃，嚴重會有生命危險，認真的！」

原PO則透露，自己在PO文前已經吃了一罐優格，經過大家提醒後已經不敢吃，馬上把優格拿回好市多進行退貨，幸好吃完優格後她的身體沒有異常，連拉肚子也沒有，不過經過這次經驗她也學到了一課。