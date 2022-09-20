有網友在臉書發出一張逗趣照片，只見好市多有一名阿嬤「自帶針線」悠然自得地坐在販售商品展示的椅子上縫衣服，照片曝光後引發萬人按讚，還有網友在下方神接龍，爆笑留言「哪來手中線，好市多縫衣」。

阿嬤「自帶針線」悠然自得地坐在販售商品展示的椅子上縫衣服。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，日前在好市多逛街時驚見一位阿嬤坐在一角縫衣服，只見畫面中，阿嬤自在地蹺著腳坐在販售商品展示的椅子上，手裡拿著針線和衣服，悠閒自得地縫補衣服，逗趣畫面看起來毫無違和感，讓原PO不禁好奇「阿嬤你的針線哪裡來的…」。

貼文曝光後引發熱議，吸引超過3萬人按讚。(翻攝臉書路上觀察學院)

貼文曝光後引發熱議，吸引超過3萬人按讚，網友們看完紛紛留言「萬能阿嬤 $1999 賺爛了」、「身為阿嬤隨身攜帶針是很合理的」、「最佳情境的示範椅」、「時間空間管理大師」、「身為一個裁縫師，隨身攜帶針線是很合理的」、「阿嬤真的是神秘的生物」、「媽媽都有一個異次元空間包包」。

更有一群網友在貼文下方神接龍，爆笑留言「哪來手中線，好市多縫衣」、「臨時秘密縫，意恐遲遲歸」、「孫言不忍心，報得路觀輝」。