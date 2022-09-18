專人教大家摺八卦與神衣。（童醫院提供）

小手拉大手健走認識社區文化，親子共學彩繪活動，（童醫院提供）

童綜合醫院失智共照中心，自2018年成立以來，不斷與社區服務據點合作，安排各種相關課程與活動，給予個案與家屬支持照護服務。因應每年九月為國際失智月，童綜合醫院失智共照中心與台中市失智防治協會等，共同舉辦「友善憶起愛轉動-阿嬤阿公勿忘我」失智症月活動，並有大村社區發展協會、大村里辦公處、輝瑞大藥廠和衛采製藥公司響應協辦。

童醫院指出，這次「友善憶起愛轉動-阿嬤阿公勿忘我」失智症月活動，結合梧棲區大村里特色「梧棲大排欒樹紅蒴果」進行健走，共有230人報名參加，很多都是全家動員到場同樂，孫子孫女與阿公阿嬤小手牽大手的一起認識社區文化。

健走路線中途還有在大村社區土地公祈福儀式，並現場舉辦親子共學，由專人教大家摺八卦與神衣，還有彩繪活動，回程再走到大庄浩天宮將神符過爐祝禱，讓整場活動增添了趣味與人文學習認知，也更了解在地文化與民俗宗教。

童醫院失智共照中心主任黃尚堅表示，隨著人類壽命的延長，失智症已成為21世紀「流行病」。失智症好發於老年人，且隨著年齡層愈高，其盛行率也愈高，因此我們秉持著發揚本院宗旨「尊重生命、促進健康」，辦理「友善憶起愛轉動-阿嬤阿公勿忘我」失智症月活動。

黃尚堅強調，透過活動辦理提升民眾對失智症的了解，增加失智症患者與家屬之間的親情活動，進而建立社區網絡營造全人醫療、促進社區健康，增進本院與社區民眾之間的距離。