冬季新冠疫情來勢洶洶，目前已有3個新變異株入侵台灣，包括4例BF.7、2例BQ.1.1以及1例XBB，部分醫生更預言BF.7恐在台灣造成大流行，《中時新聞網》整理出這3大新變異株的症狀、特性和怎麼預防等5大常見問題，供民眾參考。
一、BF.7、BQ.1.1和XBB的流行地區？
這3款變異株的流行地區不同，BF.7的流行地區以大陸和歐洲國家為主；BQ.1.1則是歐美地區；XBB則是東南亞地區。
二、感染BF.7、BQ.1.1和XBB的症狀？
感染BF.7、BQ.1.1和XBB以後，出現的症狀大多還是以「喉嚨痛」等上呼吸道症狀為主，但感染BF.7以後，除了會有確診新冠肺炎常見的症狀以外，還有可能會出現「聽力喪失」的狀況。
三、BF.7、BQ.1.1和XBB的特性為何？
新變異株BF.7、BQ.1.1、XBB都有3個特性，分別是傳播力提高、免疫逃脫更強，以及單株抗體預防效果下降。不過，指揮中心也強調，打次世代疫苗具有保護效果。
四、面對新變異株怎預防中重症發生？
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不管是哪種變異株，預防方法都是打好打滿新冠疫苗，目前最新的次世代疫苗（雙價疫苗）就是針對Omicron設計的，預期對新變異株有交叉保護效果，因此民眾接種後可增強自身保護力、降低感染後引發重症的機率。
五、哪款變異株將取代BA.5成為主流？
羅一鈞表示，未來哪一個變異株將會取代BA.5，目前還很難預測，因此必須要持續監測境外移入和本土確診個案中，不同變異株的消長。
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