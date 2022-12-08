冷空氣報到，愛買量販推出300款禦寒商品76折起。（愛買提供）

愛買量販石墨烯被、羊毛被、蠶絲被等冬被，單筆購買滿2000元再送200元抵用券。（愛買提供）

全聯預購館tokuyo七星級首席之座按摩椅，原價6萬9800元，活動換算價2萬9800元。（全聯提供）

家樂福雙12線上購物，摩洛哥優油香氛組下殺25折，339元。（家樂福提供）

家樂福雙12線上購物，東元543公升冰箱下殺66折。（家樂福提供）

電商年底最大決戰雙12登場，超市量販不缺席，因應冷空氣報到，300款禦寒衣物76折起、買家電抽尾牙獎金，及好物商品下殺25折起等，把握歲末最後一場優惠檔期。

全聯即起至12月14日於「PXGo！全聯線上購」，針對分批取、預購商品，使用全支付或PX Pay支付，單筆累計滿1000元獲800福利點回饋，等同80元，使用全支付單筆滿1200元再加贈40點全點，等於40元，最高享10%回饋。全聯小時達單筆滿1212元，輸入折扣碼「1212」現折121元。

而12月14日前進入全聯App「120萬神券免費領」頁面可領取折價券，包括小時達最高折50元、預購館最高折300元，及年菜滿699元折60元等。全聯App「預購館」祭出買家電抽尾牙獎金，滿1600輸入「HAPPY」享9折，還能抽最高9萬福利點，相當於9000元，精選tokuyo七星級首席之座按摩椅，活動價現省4萬元。

愛買實體賣場12月10日至12日，限時3天滿額12倍點數加贈，而即起至12月23日，針對禦寒性冬被、保暖衣襪配件、保溫杯等超過300款，最低76折起；石墨烯被、羊毛被、蠶絲被等冬被，單筆滿2000元再送200元現金抵用券，最高送400元。愛買線上購物在蝦皮商城、樂天市場、Yahoo超級商城，12月12當日全館結帳92折、開運年菜預購9折。

家樂福雙12線上線下於12月11日當天，單筆滿2000元現打88折；線上購物部分，雙12好物最低下殺25折起，包括幫寶適拉拉褲每箱899元、摩洛哥優油香氛組25折只要339元、PS5主機光碟版賽車組2萬4900元、東元543公升冰箱下殺66折等。