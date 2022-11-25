傳統華人認為「節儉」是一種美德，不過這究竟會不會省過頭？一名男網友曬出老婆穿了許久的睡衣，不只領口變成荷葉邊，甚至還出現許多大小不一的破洞，能輕易看到裡面的肌膚，讓這名網友無奈地說，「老婆很節儉」。不料貼文一出，卻被許多老司機反駁，驚呼：「這很性感好嗎？」

原PO拍下老婆的背影照片，分享在臉書《爆廢公社公開板》上，畫面中可見，原PO的老婆躺在床上睡覺，不過身上穿著的白色短袖T恤，看起來相當有年代感，且疑似被洗得有點單薄，背後還有不少小破洞，即使如此還是捨不得換新衣服。

男網友分享老婆熟睡的照片，睡衣背面有許多大小不一的破洞。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

另外一件睡衣更誇張，破洞的尺寸比手掌還要大。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

除此之外，原PO還加碼分享老婆坐在梳妝台前面化妝的照片，疑似全身上下只穿著一件單薄的老舊T恤，超鬆的領口已經變成小荷葉邊，背後也破了一個大洞，讓原PO不禁感慨，「老婆很節儉…有沒有辦法讓她換件性感的？」

貼文曝光後，引起許多男性網友關注，紛紛留言笑說，「反過來就超性感了」、「直接撕破它…更性感」、「他穿這件明明就是暗號」、「戰袍不能換的」、「不錯欸！這女的節儉樸實」、「笑死，你老婆重口味唷」。