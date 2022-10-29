炎亞綸將在11月20日於台北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120 炎亞綸台北演唱會」。隨著時間倒數，寵粉的他也提前準備驚喜，於28日搶先公開演唱會周邊；這次所有的周邊商品皆由炎亞綸親自發想設計，更發揮自嘲極致，推出「震能量包」；周邊帽更直接取名為「十大傑出青年帽」令人莞爾。

他這次演唱會將結合戲劇、時尚、綜藝及社會關懷，將炎亞綸的多重面向在這場演出一口氣呈現，炎亞綸也透露：「這次演唱會並不是大家所想像的演唱會，當然『自嘲』的橋段絕不會少，因為我銘記以前曾有一個老師說過『自嘲是幽默的最高境界』，於是我們從這裡做發想，陸續收到同事們的回饋，過程很好玩。」

特別是充滿自嘲意味的「震能量包」裡頭包括輕便雨衣、手電筒、哨子，「十大青年傑出帽」則結合他近期獲得第60屆十大傑出青年的時事，他笑說：「這頂帽子戴上後大家絕對會有如被神一般的加持，很適合送給親朋好友。」