炎亞綸3日出席反霸凌計畫記者會。他近來忙拍攝實境節目《嗨！營業中》，不過打對台的節目《來吧！營業中》宣布邀來謝金燕助陣，同是她出道逾30年，首次錄製實境節目，引起網友熱論。對此，會有壓力？他笑說，不會，「蠻開心的，可以看看別的製作單位想做什麼，畢竟風潮是我們帶起的，總不能不讓別人跟風吧」，一旁的眾人則大讚炎亞綸很敢講。

他分享心中夢幻嘉賓是曾國城，希望未來有機會一起同台錄製節目，隨後開玩笑說：「乃哥先不要，我怕他生氣。」炎亞綸在《嗨！營業中》節目上，與好友阿本合體，2人還熱情擁抱，炎表示，阿本不是他邀來的，事前完全不知情，「看我的反應就知道」，若提早知道阿本會來上節目，他同樣會大方出演。

炎亞綸將在20日於北流開唱，目前正實施嚴格控制飲食，吃大量的雞蛋、雞胸肉等蛋白質來增加肌肉量，他現在體重約70公斤，透露近期胸肌練到過大，甚至被教練嫌太誇張，自信說：「自己也有嚇到，前所未見，有溝又飽滿。」更形容可以用胸肌夾斷巧克力棒。

他日前獲選中華民國十大傑出青年，他表示，家人沒有太大反應，但堂哥開心直喊他是家族之光。他一向敢說敢言，過去時常針貶時事，當被問到未來會否考慮從政？炎亞綸直喊，現在不可能，又笑說：「如果要選的話，會直接選市長。」