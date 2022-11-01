節目《嗨！營業中》收視成績相當亮眼，在最新一期節目中邀請女神蘇慧倫到店裡擔任小幫手，不過鬼鬼(吳映潔)在事後檢討時，因為一直被夥伴狂虧而不滿，在當下蘇慧倫與鬼鬼說話時，她則賭氣：「我不想講了！有什麼好ㄉㄧㄤ。」但事後鬼鬼也有向蘇慧倫道歉。

《嗨！營業中》最新播出的一集中，為節目班底開店前的試營運，而節目組也找來了歌手蘇慧倫來擔任本集的小幫手，當天營運狀也算順利，然而，在節目的尾聲，夥伴們在檢討時，由於炎亞綸與姚元浩不斷笑虧鬼鬼，讓鬼鬼相當不滿，而想緩解氣氛的蘇慧倫在詢問鬼鬼剛剛話題時，不料鬼鬼卻賭氣：「我不想講了！有什麼好ㄉㄧㄤ」。

事後，節目個人訪談中鬼鬼提到：「我承認！我的確不是一個好店長，我對店長這個東西根本是問號。」最後還泛淚，「我覺得對她（蘇慧倫）有點抱歉，對她沒禮貌」看起來對此相當自責。

鬼鬼之後更在《營業中》的臉書底下留言：「情緒管理加強中！！店長之路繼續學習中（我有跟蘇蘇姐好好對不起了，自己掌嘴！！」蘇慧倫也有回覆鬼鬼「沒事～我沒有覺得妳對我不禮貌耶！其實大家都很認真也很可愛，觀眾也看得很投入，當店長是很好的磨練，妳加油」而網友也紛紛向鬼鬼加油打氣。

鬼鬼在《嗨！營業中》臉書底下留言道歉（圖／截圖自《嗨！營業中》臉書）

然而，最新預告中，也公布下一集的來賓張立東、瑪麗以及阿本等人，而當中許久未出現的阿本與炎亞綸、鬼鬼，是相當親密的摯友，而他們在下期中會擦出什麼樣的火花，讓粉絲非常的期待。