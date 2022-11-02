鬼鬼表示現在回想起錄影的過程都會不自覺想笑。（三立提供）

鬼鬼在山上體驗種植。（三立提供）

吳映潔（鬼鬼）近日在三立實境療癒型節目《回到小學那一天》，前往花蓮西寶國小，這也是海拔最高的森林小學，這次她重返小學三年級當轉學生，平常不受控的吳映潔沒想到這次在學校遇到對手，頑皮的男同學讓她一度崩潰，還有男生對她說：「你臉變了，跟電視不一樣！」經過2天的相處，也讓同學們將吳映潔的弱點摸的一清二楚，像怕蟑螂就是她最大罩門，嚇得她快發瘋直呼每次看到就頭皮發麻不耐煩，同學還安慰她說：「妳不要去想嘛！」

吳映潔說小時候的她滿調皮的，還曾經太活潑到爬上椅子，因此被老師罰站了好久，印象非常深刻。這次在戶外課程中找蜂窩和蟬殼，結果卻在樹上看到蟻窩，她才知道原來蟻窩可以在樹上，因為她一直以為螞蟻在土裡；而另一堂課就是獵寮，做野外求生狩獵，都是這輩子沒有的體驗，她表示這次去的學校是森林小學，所以有一些戶外教學的課程，讓她覺得很酷，跟記憶中的小學不太一樣。而在住宿的那一晚，會設計不同的活動，弄到最後男同學的調皮搗蛋讓鬼鬼都快火大，女同學也為了搶著和吳映潔一起玩遊戲而吵架，當下鬼鬼的理智線真的有一點要斷，讓她不得不擺出大姐姐的姿態訓誡一頓。

吳映潔記得拍攝過程中，小朋友一度聽到她想要給他們處罰「畫臉」，居然一邊說「你好壞喔」，一邊說「我好喜歡」，另一個小男生更可愛，在玩鬧中吳映潔推倒他，他居然回說「好舒服」，實在欠虐的很有趣，而且在住校的晚上，小朋友都回打電話回家，這位小男生開口用英文對爸爸說的第一句話竟然會是「你今天一天過的好嗎？」讓吳映潔有些訝異；讓吳映潔印象最深刻的是有不少同學會抓著校長衣服、牽著校長的手，一起去菜園種菜，和一般學校學生跟校長保持距離的相處不同。

這次難得的經驗，也讓吳映潔表示「這種生活一生只有一次，有時候小朋友們像個小大人，跟自己年紀差不多，什麼都能聊，有時候又覺得他們突然變回了小學三年級，展現出那個年紀獨有的純真。而最最珍貴又難忘的，還是他們的笑容，現在回想起來都還會笑。」

此外，上周首播大來賓曹佑寧吸引不少女性族群觀眾，播出當晚他和家人一起看，笑說弟弟是他鐵粉，所有作品都會看，看完後弟弟對他的評價是「很呆」，由於他們只差兩歲，從小玩在一起，看著節目裡跟小朋友相處變可愛的曹佑寧，兄弟小時後一起長的回憶都湧現，曹佑寧特別對衝浪那段最有感，小朋友在一旁鼓勵自己，看到眼眶泛淚。 《回到小學那一天》每周四晚間10點在三立都會台播出。