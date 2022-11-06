日本今天在時隔20年二度主辦「國際觀艦式」（國際海上閱兵），首相岸田文雄登上海上自衛隊最大型護衛艦出雲號校閱，並在訓示時再度譴責不斷試射飛彈的北韓。

日本經濟新聞、共同社報導，今天這場國際海上閱兵在日本神奈川縣南方的相模灣舉行，總計有來自美國、韓國、印尼、新加坡等12國共18艘艦艇參加。日本政府這次未邀入侵烏克蘭的俄羅斯，至於中國海軍雖有受邀，但最後通知日方不參加。

日韓關係過去因為諸多爭議陷入冰點，但韓國海軍這次也派艦參與，被認為有助改善日韓防衛當局間關係。這是日本繼2002年後，第二度主辦國際海上閱兵。

除了艦艇外，美國與法國也有6架航機登場；自衛隊出動20艘艦艇與27架航機等參加。

岸田在國際海上閱兵訓示時，再度譴責進行核試驗及試射飛彈的北韓說：「絕對無法容許。」

岸田似有暗指中國之意說，「必須對以武力行使及威嚇來踐踏他國和平與安全者出現的事態做好準備」，也強調將在5年內徹底強化日本防衛能力。

另外，韓聯社日文版報導，韓國海軍這次派出排水量1萬1000噸級的最先進補給艦昭陽號參加，且艦上乘組員跟其他國家海軍一樣向岸田所搭乘的出雲號敬禮。

基於北韓升高核試驗及飛彈威脅，造成安全保障環境變為嚴峻等理由，讓韓國海軍決定派艦參加這次的國際海上閱兵。

不過，日本海上自衛隊艦艇懸掛的「旭日旗」，過去曾被舊日本海軍用作軍艦旗，韓國媒體及專家認為「旭日旗」象徵侵略與軍國主義多有批判，所以對海上自衛隊把「旭日旗」當成自衛艦旗強烈反彈。

這次韓國海軍向懸掛「旭日旗」的出雲號敬禮，可能會在韓國國內引發「旭日旗」的論戰。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111106