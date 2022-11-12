日本首相岸田文雄今天跟中國國務院總理李克強出席「東協加三峰會」後短暫交談，岸田呼籲共同努力建構「建設性且穩定的日中關係」，李克強回應說「中日關係很重要」。
岸田今天上午跟李克強、韓國總統尹錫悅，與東南亞國家協會（ASEAN）領袖共同出席在柬埔寨首都金邊舉行的「東協加三峰會」（ASEAN+3 Summit）。
日本讀賣新聞報導，岸田當地時間今天中午在「東協加三峰會」舉辦的飯店內，跟李克強一起站著短時間交談。
每日新聞報導，這是繼2019年12月前日本首相安倍晉三訪問中國以來，日本首相與中國國務院總理首次面對面談話。
面對岸田呼籲日中雙方朝建構「建設性且穩定的日中關係」共同努力，李克強回應說，「中日關係很重要」。
兩人短時間交談是應李克強方面邀約得以實現，時間點落在東協加三峰會結束後。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111112
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