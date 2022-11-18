三星電子46項最新產品與服務，榮獲美國消費技術協會（Consumer Technology Association，CTA）頒發的CES 2023創新獎，其中包括三項最佳創新大獎。該獎項旨在表揚涵蓋各類型消費性科技產品的傑出設計與工程技術。

三星以壓倒性氣勢橫掃各類大獎，落實其為消費者打造無縫串聯、客製化體驗，以及環保愛地球的堅定承諾。三星秉持永續經營的核心理念，鼓勵消費者加入綠色行列，從日常一點一滴的小改變做起，對環境產生深具意義的影響力。三星將大膽的創新思維，一一化為具體作為，包括投資永續性材料、提升產品的能源效率，並以負責任的態度循環利用資源、翻新及維修裝置，並於美國、歐洲與中國的生產據點，百分百採用再生能源，以實際行動減少企業碳足跡。

獲得「創新獎」殊榮的三星產品，涵蓋數位成像及攝影、行動裝置與配件、遊戲、數位健康、穿戴裝置技術、影像顯示、家庭影音元件與配件、軟體與行動應用程式等類別。其中，多項得獎產品融入環保設計，包括以循環再造漁網製成的Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4，並以100％再生紙質作為旗艦產品包材。勇奪「最佳創新獎」的三星產品，則涵蓋電腦周邊與配件、影像顯示、網路安全與個人隱私等類別。

「CES創新大獎」由CES主辦單位CTA贊助。CES是全球公認的創新國際舞台，亦是全球最具影響力的年度科技盛事。CES 2023將於2023年1月5日至8日在美國內華達州拉斯維加斯舉行，本屆大展將進一步聚焦永續議題。