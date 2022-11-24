今年來不少大型企業透過併購方式來提升產業競爭力，帶動醫療產業併購活動頻率增加，不僅有助產業加速整合，亦有利投資氣氛。PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，醫療產業營收的驅動力，主要來自創新藥品上市進度及專利權過期藥品件數多寡，因此在面臨經濟成長逆風因子的環境下，只要醫療產業持續發展創新藥品且順利獲准上市，相關企業的獲利動能都能持續蓬勃成長。

根據統計，自1980年至2020年美國經濟衰退期間，受景氣循環影響性相對低的醫療產業，其企業平均獲利成長幅度超過20%，明顯優於其他產業，甚至居各產業之首。

今年醫療產業併購活動，例如美國藥品零售公司CVS Health著眼於以質計價(value-based payment)醫療服務的業務擴充，第三季宣布以80億美元併購提供醫療服務科技平台公司Signify Health，由於醫療服務平台垂直整合能發揮更大效益，進而快速提升競爭力。江宜虔分析，以默克藥廠為例，該公司第三季財報營收年增幅達14%，加上用於治療肺動脈高血壓的新藥Sotatercept，傳出第三期正向臨床實驗結果，不僅後續研發進度將持續受到市場關注，默克藥廠亦預期今年全球營收及獲利有機會較去年成長20%以上。另外，荷蘭生物科技公司Argenx主要研發藥物為自體免疫疾病及癌症用藥，由於免疫系統疾病既有療法僅有類固醇、抑制劑等，對於新型態療法需求龐大，在新藥銷售帶動下，Argenx今年第三季營收1.31億美元，不僅優於市場預估值1.07億美元，更較第二季大幅躍增75.5%之多。

今年下半年投信發行醫療生化基金績效前5名依次為：安聯全球生技趨勢基金-新臺幣、野村全球生技醫療基金、第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣、新光全球生技醫療基金(新臺幣)、PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣等，以上報酬率均在8%以上。