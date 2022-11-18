以新台幣計價交易加密幣的MaiCoin集團、幣託集團與ACE王牌集團，在全球加密貨幣交易所FTX申請破產事件下，18日宣布，首度聯手宣布共識，以穩定市場信心，三大交易所達成共識，包括：

一、將盡速提出由第三方公正單位認證的資產證明；

二、基於關懷與保護用戶原則，將儘速促進相關公協會籌備FTX小聚 ，提供影響用戶之申訴與建議管道。

全球加密貨幣交易所FTX申請破產，連新加坡主權基金淡馬錫都成為受害者，中心化交易所的資產流向亦被放大檢視，金管會依洗錢防制法令遵循聲，納管在台灣登記的虛擬通貨平台業者，目前已計26家業者完成聲明。金管會亦在業者提交書面資料後，實際到業者公司金檢及實名制。

台灣三大龍頭加密貨幣交易平台MaiCoin集團、幣託集團與ACE王牌集團，都是提供新台幣計價的交易往來和紀錄。在FTX事發之後，於第一時間皆發出公告，說明FTX事件並未對營運造成衝擊，並且著手討論如何穩定用戶與市場信心，並且期待可為用戶降低損失。