尋求連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴，與台東市長候選人陳銘風一連3天在台東市區拜票，饒喊話指出，「縣市聯手，帶領全台東16鄉鎮市大步向前走！」

饒慶鈴今（24）日於臉書說明，她與團隊已規劃在縣立體育場周邊設置極限運動場、興建全民運動館，兒童運動公園則預計明年初完工，將串聯鐵花新聚落、鯉魚山、秀泰影城、TTstyle波浪屋，她認為帶動台東觀光發展，縣府與市公所一定要緊密合作、加速推動。

另外，饒慶鈴提到，大豐地區人口持續增加，未來將透過豐榮豐樂地區區段徵收，陸續興建馬當聚會所、豐榮消防分隊，也將開闢公園、停車場等公共設施，同樣也是需要縣市攜手推動。

饒慶鈴表示，現在的台東市，有著最美的太平溪左、右岸休憩廊道及便捷路網，未來的台東市，將有台東第1座圖書總館，設置完善的親子閱讀空間、大幅提升館藏、使用智慧化系統等科技服務，「我們還要打造原住民族實驗劇場、並讓舊議會成為藝文創生表演基地，台東一定會更好！」