高雄聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，宏碁集團旗下宏碁智雲資訊 (Acer AI Cloud Inc.) 透過經濟部中企處支持攜手Google推動「亞灣鏈結國際雲服務」計畫，24日邀請13家新創與4家合作單位在亞灣新創園發表成果，展示智慧製造、智慧醫療、智慧物聯網及智慧巡檢等4大主題的雲端解決方案。

高雄市副市長羅達生致詞時指出，亞灣5G AIoT創新園區2年多來已有130家大廠與新創進駐形成生態系。他表示，市府已在85大樓規劃新創空間，並啟動亞灣2.0，將引進金融創新科技，吸引更多國內外旗艦領頭廠商進駐設立營運總部或旗艦中心，打造國際級創新環境，擴大規模對接全球市場，營造優質海灣工作與生活環境。

經濟部中小企業處副處長吳佳穎表示，本次活動結合國際級雲平台Google的技術與宏碁集團資源，不僅提供新創成長跟茁壯所需服務，更帶動南台灣企業上雲的數位轉型動能，進一步提供國際市場發展的經驗與機會。

宏碁智雲資訊計畫主持人常志誠透露，今年選出的13家團隊除發表成果，後續將串聯宏碁全球資源，啟動一對一新創與海外企業媒合會，目前已有3家新創成功吸引企業關注，展開進一步的合作對談。

Google Cloud台灣總經理謝良承指出，「亞灣鏈結國際雲服務」計畫蘊含「扶植在地新創、落地場域實證、鏈結國際市場」等3大願景，協助企業實現雲端服務導入，讓新創團隊可基於雲端應用專注發揮所長，帶動南部在地新創有更多元的發展能量。Google將持續支持新創生態圈成長，以國際資源灌溉在地新創團隊，輔助塑造南部科技新廊道。

入選本次「亞灣鏈結國際雲服務」計畫共有13家新創團隊，分別為光時代科技、沛米科技、延電科技、哇哇科技、矽塔資訊、鬼島工作室、捷德運動、極現科技、優智能、獵戶科技、滿食空、寬橋等，產業面向多元且應用橫跨多領域。其中獵戶科技提供的精準空間定位服務，與崇越科技開發智慧製造應用，提供資產設備位置數據的解決方案。(記者張雅雲/高雄報導)