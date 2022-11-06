民進黨台北市長候選人陳時中6日到新竹，與民進黨新竹市長候選人沈慧虹合體，舉辦醫界後援會見面會與光榮車掃，人潮擠爆沈慧虹競總。針對國民黨主席朱立倫讚蔣萬安辯論表現像甘迺迪，陳時中回應，甘迺迪講話是看著全體民眾和美國的未來，蔣卻慷慨激昂「像小學生在演講比賽」，沒看到希望與市民互動的心。

陳時中說，甘迺迪則是抱著美國的愛在講政見，但蔣萬安昨辯論充滿仇恨語言，至於柯文哲評價說他「表現普普」，他則說，理論上柯大概覺得他講的內容沒什麼可以批評攻擊，就柯自視甚高的態度，這算是分數打得很高了。

陳時中今還會到苗栗，輔選行程是否太繁重？陳時中說，民進黨是團結的政黨，團結就力量大，未來在各項治理互相協助、交換心得，一定會讓台灣變得更好，像他的競選口號「台北更好、台灣共好」，希望每個縣市把份內事做好，「新竹更好、台灣共好」，都在地方服務，但心是希望讓台灣共好。

陳時中也呼籲，選民要檢視過往前新竹市長林智堅相關政績與沈慧虹的配合，沈慧虹具備各項專業，雖然選舉期間有些人一直在看棄保效應，但最後仍希望選民都能做自己靈魂的主人，投下心中的一票。

今日醫界後援會暨光榮車隊掃街，現場超過上百位支持者到場相挺，新竹隊議員、議員候選人更一齊出動，不少民眾提前掌握路線、帶著自製手版在定點等待車隊抵達，更有機車隊、腳踏車隊全程跟車，為陳時中與新竹隊應援。

陳時中致詞表示，過去在擔任部長時，與新竹在社會安全網、電腦資訊化與長照等議題上互動熱切，他也曾與沈慧虹一同拜訪新竹市的百年人瑞，因沈慧虹與老人家對話專業熱情，讓他一度誤以為沈慧虹是社福專長，也大讚沈慧虹「有溫暖的心，適合當地方父母官。」

這次沈慧虹邀請陳時中至新竹站台，她說過去1千多天，陳時中擔任防疫指揮官，守護國家社會、人民安全，成績有目共睹，她過去8年在新竹市和市府團隊做了很多市政建設，成績、政績就是最好的政見，很榮幸能與陳時中合體掃街拜票，兩人都願意為市民做更多。

針對柯文哲說，陳時中跑來與沈慧虹合體，是不是台北選情很穩、很閒到處跑？沈慧虹則回應，柯文哲市長講的是自己，他是台北現任市長，卻到處亂跑讓市民找不到人。

沈慧虹也批評，過去可以看到藍白合、民眾黨挺黑金、操作新竹換台北，為了政治利益眉來眼去，為了「自己的2024」把新竹市民當交易的籌碼，這些選民都不會接受。她強調，民進黨是團結的政黨，新竹支持沈慧虹，台北支持陳時中，選人同時也要選正派、會做事的團隊。