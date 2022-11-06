節目《嗨！營業中》自播出以來收視成績相當不錯，藝人們互動及與客人應對進退的真實反映，是節目的一大看點，然而在最新一集節目中，可以發現感情不錯的炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）相處氣氛似乎不太對勁，原來兩人是因為文字溝通產生誤會。

在昨(5)日播出的節目中營業中的夥伴們，需在開店前先決定好隔天販售的品項及其可行性，身為店長的鬼鬼先提議可以做木瓜牛奶，但隨即遭炎亞綸反駁「會來不及，我們人手沒那麼足。」雖然鬼鬼表示可以自己處理，但炎亞綸提到，食材的保鮮及冰箱的儲存量可能不夠的問題。

然而，鬼鬼居然回覆：「還是你當店長比較好，我根本不想當店長。」讓炎亞綸直言「為什麼做過飲料店的人給妳意見，妳還是不願意理解，要用情緒？」而兩人的更同好友阿本在得知此事後，也出面緩頰表示，「文字容易誤會啦」。

鬼鬼事後也說出自己的想法「我只是單純的覺得，我們有了這個食材，要不要做木瓜牛奶？如果真的來不及那就不要做了，就這麼簡單。因為我們用文字的溝通，所以引發了這些誤會。」炎亞綸也說道：「在群組上面沒有那麼多空間可以表述這個心情，因為我們都是在工作跟工作之間去決定很多事情」。

最後，炎亞綸在昨(5)日節目播出前發文寫下：「不管吳映潔也好阿本本人也罷，在我生命裡都舉足輕重，也正因為太好，所以我們都不擔心過程中的吵吵鬧鬧，因為我們知道，驅動我們的是真誠是珍惜，是鼓勵是關心。」而目前兩人已和好如初，也讓人感受到三人深厚的友誼。