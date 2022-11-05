李程彬（左）、許瑋甯一起上《36題愛上你》。（公視提供）

李程彬、許瑋甯（中、右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳珊儒（左1、左2，右1）主持的《36題愛上你》。（公視提供）

許瑋甯、李程彬為宣傳《她和她的她》一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》。許瑋甯因為電影《當男人戀愛時》與邱澤結緣，2人去年12月閃婚，炎亞綸形容是「從愛情片演成紀錄片」，她吐露與邱澤夫妻間的相處之道。

節目中，唐綺陽好奇天秤座的邱澤有沒有選擇困難症，問許瑋甯會幫他做決定嗎？許瑋甯直言「不會，我就讓他自己搞清楚。」笑說不要當幫他做決定的人。唐綺陽開玩笑說不幫他決定，「午餐會變晚餐」，許瑋甯則幽默回應：「沒關係，我先吃飽。」被主持人調侃已邁入「老夫老妻」狀態。

許瑋甯還回憶小時候夢想當國文老師、空姐和護理師，但後來都打消念頭，「護理師是最先打消的，因為後來我怕血。」也認為做醫護人員很不簡單，被炎亞綸虧：「可見她這些夢想都是亂想的。」

不過，許瑋甯表示當演員這件事情從沒有變過，「它是我想過做這麼多職業以來，這是唯一一個沒變過的事情。」坦言從國小二、三年級就確定自己要當演員，「覺得其他事情，我好像都很3分鐘熱度，但演員這件事情我是一直都很有熱情的。」