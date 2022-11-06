德國總理蕭茲在內外強烈反對聲浪下，毅然帶領12位企業領袖赴北京訪問，北京果然立刻報以大禮：批准在華外國公民接種德國BNT疫苗，當天BioNTech股價一度大漲5.6%；中航集團宣布採購140架空中巴士客機，總價約170億美元。不過，若只把蕭茲此行定位為「救經濟」，將無法理解此行的全部意義。參酌他行前在《法蘭克福匯報》發表的署名文章，理解他對中美對抗新形勢的判斷，與歐盟與德國在中美對抗格局下的定位，才能理解他為何頂著內外龐大的壓力，堅持走自己的路。

對極端主義戒慎恐懼

「救經濟」是蕭茲此行目的之一，但還有更深刻的思考。俄烏戰爭爆發以來，德國在能源危機上的損失，高達2、3千億歐元，其中一部分，是花在以4倍價格進口美國液化天然氣上。北溪天然氣管線被破壞，是對德國能源穩定的致命性的打擊，德國至今對破壞管線元凶仍三緘其口，不願隨英美媒體甩鍋給俄國。俄烏戰爭爆發、北溪被破壞，短期內德國要與俄國恢復政經關係已無可能，看到美國人大發戰爭財也不可靠，蕭茲認定德國該走自己的路。

歐洲通膨高漲、右翼極端勢力興起，德國的歷史經驗不免讓蕭茲憂心忡忡。近代以來，沒有任何一個國家像德國一樣，歷經右翼法西斯主義和左翼共產主義兩種極端主義之苦，前者帶來希特勒的戰爭罪行，後者帶來國家的分裂。現代德國對極端主義戒慎恐懼，除了在法律上對極右言論或組織採取嚴格的限制，也走出不同於英美資本主義的所謂「萊茵模式」，更加重視社會公平與福利保障。德國商界普遍承認，沒有中國大陸的供應鏈與巨大市場，要維持德國的社會福利與生活品質是不可能的事。

更重要的是，德國乃至歐盟面對新的世界格局該如何判斷未來走向，又該如何自我定位？拜登政府最近發表國家安全戰略報告指出，未來10年將是與中國競爭最激烈的10年，又對中國大陸發起極為嚴厲的科技戰。而中共剛結束二十大，決定新一輪的領導班子，也擺出不畏鬥爭的備戰姿態。俄烏戰爭代表後冷戰時代的結束，接下來的是中美對抗的新冷戰還是多極化的世界格局，德國與歐盟都面臨艱難的選擇。如果歐盟選擇追隨美國與中國脫鉤打新冷戰，在可見的未來，歐盟就只能做屈居人下的小老弟，無法擺脫對美國的軍事依賴。

多極格局有利歐盟

蕭茲認為，多極的世界格局有利於德國與歐盟，二極的冷戰對立曾讓德國飽嘗民族分裂的痛苦，德國要竭盡所能避免新一輪的陣營對抗。德國認為未來世界格局將朝向多極化，在多極化格局中，中國當然是不可忽視與孤立的一極。他也不認為中國有意稱霸或建立以中國為中心的世界秩序。在多極格局中，德國當然要與中國繼續維持交流，並強化自己實力，讓歐盟成為多極權力格局中的一員。

新冠疫情爆發與俄烏戰爭，讓過去3、40年來經濟全球化的發展面臨挑戰，國家安全與供應鏈自主凌駕於經濟利益之上，成為新的國際政治經濟主流。蕭茲認為要強化國家經濟韌性，減少依賴，靠的不是保護主義，而是多元化與對等的交流，維持與中國對等開放的經貿關係，符合歐洲長遠利益。

當然，德國做為歐盟的一員，蕭茲重申歐洲的共同利益與價值，對於公民權利與台海和平提出關切，認為在相互交流中不應回避艱難的議題。他也不迴避歐盟將中國定位為「合作夥伴、競爭者和對手」三重角色，承認與中國存在競爭以及制度性對手的現狀，但在全球性議題上還是需要與中國合作。

蕭茲回到前任總理梅克爾的對華路線，但蕭茲面對的是比梅克爾更嚴峻的挑戰?經濟危機、社會不安、歐盟分裂、戰爭衝突以及中美對抗。蕭茲不畏艱險走自己的路，接下來就看歐盟其他國家是否跟上。