陳以文（右）在《她和她的她》飾演對林奕嵐伸出狼爪的理化老師。（Netflix提供）

20歲的林奕嵐星途看好。（周子娛樂提供）

20歲的林奕嵐星途看好。（周子娛樂提供）

20歲的新人林奕嵐在Netflix影集《她和她的她》初試啼聲，飾演許瑋甯國中時期的「小林晨曦」表現亮眼，她8日受訪時表示，印象最深的一場戲，就是金馬影帝陳以文飾演的狼師侵犯她的那場戲，她回憶一開始走位都很平常心，但到了試戲，「以文哥情緒、表情、動作都來真的，我被嚇到，在片場崩潰大哭」，工作人員上前擁抱她，她也到廁所平靜半小時後，才能繼續拍攝。

她坦言拍完那場戲後有陰影，看到陳以文會害怕，不過現在對他已經不會有恐懼感，2人也因為那場戲開啟交流，陳以文先找她聊天，還說：「我有在IG上查妳的名字，我有追蹤妳喔！」還會回她的IG，主動釋出善意。

演出《她》劇後，林奕嵐被說和許瑋甯長相神似，但她自己不覺得像，直說許瑋甯是她的女神，第一次對到眼神就愛上她，也有人稱她是「小王祖賢」，她則自覺長相像「麥可傑克森」，還自曝朋友都說她劇中頭髮很假、眉毛很粗，還有網友以為是跨性別演員，「我知道自己長得比較像男生。我第一次被剃眉毛就是拍廣告，眉毛是我的寶貝，是天然眉，我不想要修」。台美混血的她，因父母年紀相差25歲，所以也喜歡年紀大她很多的男生，大她25歲以內都可以接受，反而不喜歡同齡或比她小。

戲中碰到狼師，戲外的林奕嵐坦言自己比較敏感，國中時也曾碰到讓她不舒服的美術老師，「對方一直想接近我，眼神也讓我感到不舒服。」某天下課老師直接約她單獨在教室聊天，問她「為什麼最近對我的態度都不好」，她直接回：「你這個行為，讓我感覺到不舒服。」對方回「好，我知道了，我會改進」。

林奕嵐說，面對讓她感到不適的行為，她會主動保持距離，也曾跟媽媽提到讓她感覺不舒服的老師，媽媽很信任她，放手讓她處理，「她知道我能處理好，我也有跟朋友講，他們就會跟我一起氣。」