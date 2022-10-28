陳昊森和許瑋甯大談禁忌師生戀。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯、陳昊森最新原創校園愛情劇《第9節課》大談師生戀。陳昊森飾演高富帥高中學霸張一翔，在校個性搞怪、愛唱反調，一開始只是想惡搞正妹老師許瑋甯，沒想到卻愛上對方，「每個老師都會因為懼怕一翔家長會長身份的媽媽，只有孟筠老師（許瑋甯飾）會反問他為什麼要被控制？青春期會被這種震撼發言觸動。」

劇中陳昊森勇於追求與自己有身份、年齡差的老師，坦言一開是慌張的，不知道該怎麼靠近，「但我覺得感情裡有很多時候是，你現在不說出來，對方永遠都不會知道，他會面臨很多層考驗，家人和社會的不認同，還有年齡差會讓他們的三觀都在不同的起點。」2人戀情困難重重，讓孟筠不得不拒一翔於門外，讓一翔嚐盡愛而不得的痛苦。

陳昊森笑談與許瑋甯的合作，認為和她相處很自在，「不管是在工作上或是在我們聊天的過程當中，我可以很盡情地表演，很盡情地把我自己是怎麼樣的一個人，直接交給她。」許瑋甯也感受到陳昊森直率、保有斥子之心，直呼他是「寶藏男孩」，「他很認真，在現場的時候跟導演討論劇本，所有東西他都會研究得很仔細，對於自己角色功課也做得很好。」

陳昊森與飾演學校主任李大為的薛仕凌在花絮中也曝光了一段打戲，陳昊森因薛仕凌太過接近許瑋甯吃醋，在學校大打出手，薛仕凌笑說：「沒辦法，只能挨打，畢竟他媽媽是家長會長，主任只能乖乖聽話，但大為也不是一個省油的燈，他會有機會以不同方式還手的。」