陳昊森飾演棒球新星張正義，給女友詹子萱簽名棒球。（威視提供）

導演陳奕甫首部劇情長片《罪後真相》找來找來張孝全、陳昊森2大男神攜手主演，挑戰懸疑新巔峰，由重刑犯挾持名嘴逃獄為開端，揭開塵封多年的殺人真相，一部探討「話題」的電影，同樣話題不斷，劇情懸疑精彩、抽絲剝繭，切中社群媒體時代的要害，金馬獎提名張孝全、方郁婷父女檔更是大受歡迎，毛骨悚然的結尾令影迷不敢回想「怕做惡夢」，直呼「需要二刷！」

《罪後真相》累積口碑場放映突破70場QA，上映首週末，張孝全、陳昊森、方郁婷、鍾瑶、石知田、詹子萱兵分多路前往戲院，與觀眾暢聊拍戲趣聞。其中石知田飾演富二代接班人，因為是死者的青梅竹馬而涉入案情，壞壞的西裝眼鏡造型讓粉絲直呼「好帥」，張孝全也大讚石知田完美詮釋「斯文敗類」，讓人不自覺一直看他表演。其中一場與陳昊森的動作戲十分激烈，石知田分享2人現場不扭捏，陳昊森二話不說就來真的壓他頭，眼鏡瞬間被打飛，2人還研究如何讓眼鏡掉下，才能讓觀眾不反感，他也形容陳昊森「熱血、反差、溫暖」，首次合作十分愉快。

今（31日）發布花絮中，陳昊森從棒球新星陽光大男孩，演到關獄七年的失控重刑犯張正義，與姊姊安心亞的哭戲是他的「魔王場」，因為本身不是會把情緒往外丟的人，如何將姊弟情濃縮詮釋很有挑戰性，其中一場吃粥戲，安心亞特別寫家書，讓他一度情緒崩潰，在車上淚崩，拍完蹲在路邊繼續哭，導演大讚「情感非常豐富，真的很努力」。除了和安心亞的家書交流，他和飾演女友的影壇新秀詹子萱也靠互寫信培養情侶感，陳昊森更私下送CD給詹子萱，2人交換歌單，為彼此關係「打強心針」。

電影也聯手遊戲公司聚樂邦推出手機解謎遊戲《罪後真相：獨家報導》，讓玩家可體驗電影世界觀、搶先揭露電影前導故事，並扮演電影中角色解謎查案，演繹多達11種不同結局。也即將於11月4日起推出《罪後真相》口述影像版，邀請視障者與朋友家人一同進戲院聽電影，全台上映戲院共7家。