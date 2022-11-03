金馬影帝李康生透過海外連線的方式「空降」映後座談會。（禾力文創提供）

演員群出席雄影閉幕片《山中森林》放映，為活動增添星光。（禾力文創提供）

2022高雄電影節於10月底圓滿落幕，由新銳導演姜寧執導，李康生、李千娜、邱勝翊（王子）、郭雪芙、謝承均等人主的黑幫電影《山中森林》，10月30日做為閉幕片壓軸放映，吸引300人大廳爆滿，全場觀眾看得又哭又笑、映後鼓掌超過5分鐘，片中突破從影以來最大尺度的女主角李千娜，從最初不太敢看自己大銀幕的惹火演出，到映後直呼：「觀眾反應很好，有出乎我意料！」

李千娜在片中飾演酒家女，跟李康生扮演的黑道大哥有多場激情床戲，她分享第一次看完正片的感覺：「我在最後一刻鼓起勇氣進去看了，我太緊張，在我出場的時候，不自覺捏了仔哥（謝承均）的腿，心裡忐忑不安到爆炸，直到整部電影看完我才整個人放鬆。」她覺得電影把畫面拍得很美、每個人物個性都很鮮明、節奏也明快，「特別的是，這是一部蠻不一樣的黑社會電影，除了著重在愛情上，裡面兄弟們的顏值都好高！」

人在海外出席影展活動的李康生，也做為閉幕片最大彩蛋，透過視訊「空降」影廳，跟觀眾問好。平時話省話的李康生，其實是冷面笑匠，這次在電影裡有幾句惹人發笑的台詞，讓廳內觀眾一致拍手叫好，為冷冽的電影風格紓壓，展現大哥「人狠話不多」的反差萌。

謝承均則說電影以人性為出發點，雖然是黑社會，但必須為了在乎的事情，露出男人的柔軟面，「我喜歡導演設定角色為了生活必須去做些事情。黑社會的無奈、逞凶鬥狠、追求的兄弟情、愛情，都必須做出一些不得已的選擇，不是很單純的火拚，而是社會跟大環境的縮影。」

片中做為武鬥派狠角色代表的黃遠，則分享心得說：「看完覺得跟想像中滿不一樣，取景很漂亮，導演的節奏跟運鏡有些都滿詩意的，而打鬥場面又很寫實。」他飾演的角色「猴子」非常特別，是黑社會中黑吃黑的人物，「或許每個人在人生道路上，就像《山中森林》中常出現的十字架，面對困難、如何做出選擇就是人生難題，這部電影雖然是在講黑道的故事，但更多的是人心跟人心與社會的關係，可以多看幾次細細思考。」

映後座談時觀眾迴響熱烈，姜寧也跟觀眾解釋為何片名叫做《山中森林》，是因為故事發生的起源就在台北市中山區的林森北路，倒過來唸恰好就是林森中山，寓意著人生都有正反兩面。