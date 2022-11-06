由張孝全、方郁婷、陳昊森、鍾瑶、安心亞、石知田主演的電影《罪後真相》，全台熱映中，其中入圍今年金馬獎的演員張孝全、方郁婷，在片中演出父女檔，問到準備好「金馬戰袍」沒？沒想到父女果然連心到戲外，不約而同表示還沒，聊到公布入圍那刻當下，張孝全根本忘記自己在做什麼，是接到朋友傳訊報喜，難道老婆都沒幫忙關注嗎？他笑說：「入圍還是我告訴她的！」

片中張孝全詮釋一個說他壞卻也不壞，但說他好，又沾不到邊的新聞主持人劉立民，觀眾很難去定義角色的黑白，是個會延伸很多思維的人物，透過劇中陳昊森飾演疑似被誤會成殺人犯同時，張孝全要用什麼角度去報導這個人是很大的關鍵，觀眾會因為他的表達方式，產生出對當事者的正、反看法。

由於片中劉立民相當能言善道，怎樣都能講出一套理論，因此問張孝全覺得台詞少難演，還是台詞多難演？他說：「我覺得都具挑戰！因為說話不是一件容易的事，不說話也不是一件容易的事啊！」坦承一開始拿到劇本就對故事愛不釋手，「包括跟女兒的關係、職場的關係，還有整個在講所謂的『真相』這件事，我覺得是縱觀的，我接這部戲就是因為我愛劉立民（角色名）啊！」

16歲的方郁婷曾以《美國女孩》拿下金馬與北影雙料新人獎，她雖演技成熟，仍保有鄰家女孩的樸實可愛，是工作人員最疼愛的妹妹，私下也跟同學一樣會追劇、迷偶像，「我才剛追完韓劇《The snow drop》（雪降花）。」對男主角丁海寅、女主角Black Pink的Jisoo流露出小粉絲神情，讓一旁的張孝全說：「如果我們有機會去釜山影展就可以追星啦！」