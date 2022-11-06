范少勳（右）開心圓夢和乾媽郎祖筠一起演出舞台劇《魔法阿媽》。（陳俊吉攝）

范少勳被乾媽郎祖筠認證眼神、內在都純淨如小孩。（陳俊吉攝）

范少勳右手食指受傷縫6針，左手臂兩個多月也才縫合20多針。（陳俊吉攝）

范少勳2019年拿下金馬獎最佳新演員獎，今年又接連入圍台北電影獎、電視金鐘獎，是演藝圈當紅炸子雞。15歲就拜郎祖筠為師、18歲正式認乾媽的他，即將參與春河劇團《魔法阿媽》11日至13日在台北表演藝術中心的演出，他6日接受專訪時表示，最開心終於可以跟「媽咪」同台演祖孫！其實他去年9月就參與劇團排練，結果受疫情影響，演出前3天喊卡，讓他的舞台劇處女秀延遲1年多才登場！

身為恩師與乾媽的郎祖筠大讚范少勳：「延宕1年多，今年再回來，驚覺他進步太多了！少勳真的非常認真，這1年持續在練功！」她說去年找已經27歲的范少勳演10多歲的青少年，主要是他很有少年感， 「這跟長相、特質有關，他的內在純淨得像小孩般，眼神也會讓你相信！當然劇團也很現實，考量新鮮感、吸引力、票房，加上我們又很熟，他是當然最好的人選」。

郎祖筠是圈內有名的表演老師，得意門生不少，唯二正式收為乾兒子的只有侯彥西與范少勳，她說這兩個孩子有個共同特點，就是特別純淨、真實，性格上不掩飾，尤其范少勳始終如一、可愛得像小孩。范少勳表示，「之前看到侯彥西哥哥跟媽咪一起演舞台劇，我一直想著，好想有一天可以上台跟媽咪一起演！但之前自己還沒練好功、學好表演，對自己還是沒自信，就算別人肯定、認同我了，自己還是覺得表演能力仍不足，還不能稱自己是演員。當媽咪來問我時，我就覺得這是一種肯定！心想：我是不是長大了？成熟了？可以上台了？我好像得到媽咪的認同，拿到許可證，終於可以踏上這舞台了！」。

范少勳坦言，去年排練時，初接觸舞台劇的他其實不知道自己在練什麼功，「因為我太緊張了！沒真的排過舞台劇，不知道自己要幹嘛，只能一直記台詞，每次排練完導演范瑞君都會給演員們筆記，結果豆豆（他的角色）有一堆必須調整的內容，當時壓力好大，也無法真的好好享受過程，只覺得好可怕！」

時隔1年多重回舞台劇，期間主演過多部影視作品的他，不僅被郎祖筠誇進步神速，他自己也明顯感受到改變，「我對角色的想像力更完整了，變得更自在放鬆，從去年的好可怕變成覺得好玩了，以前慌亂、很害怕犯錯，現在變得踏實，很敢嘗試、勇敢去玩，感受跟去年完全不一樣。我也被故事中很多觸動人心的點打動，很想要把自己從這故事中感受、收穫到的，讓台下觀眾也感受到！」

范少勳今受訪時右手食指纏著繃帶，原來他在4日28歲生日當天，拍攝一場「被門夾到」的戲時，真的被門夾傷，雖然骨頭沒裂，卻縫了6針。幸好這次舞台劇《魔法阿媽》中沒有特別需要用到手指的橋段，郎祖筠笑說：「需要比手勢的是道士阿媽：我啦！」

范少勳無奈地透露，自己今年好像跟「門」特別有仇，他2、3個月前才在拍另一部戲某個橋段時，摸了玻璃門，結果玻璃突然整片碎掉，劃傷他的左手臂，縫了20多針，他縫合後又繼續回去拍戲，手臂傷口才癒合不久，右手指竟又被門夾傷。