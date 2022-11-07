不畏通貨膨漲以及貸款成本增加，印尼上季經濟成長逆勢再度走高，超乎市場預期。

根據印尼官方7日數據，7到9月之間，當地經濟成長年增5.72%，漲幅不僅寫下1年多來最大，且超過彭博社所彙整的市場預估值5.6%。在季增率方面，第3季增加1.81%，也超過預期的1.71%。

雖然9月初燃料價格上漲，同時造成通膨逼近6%，並接近7年新高，但這個東南亞最大經濟體還是可以保有成長動能。印尼央行自8月下旬以來，已將政策利率上調125個基點，其中9月與10月連續兩個月，都各自上調50個基本點。

為了確保占經濟成長過半比重的民間消費不會縮小，印尼政府曾提供不同補貼方案以保護低收入戶。由於印尼鼓勵外資在當地進行加工投資，例如鎳、銅以及其它天然資源等，故外人直接投資在第3季大增並創新高。

至於印尼未來成長隱憂，像是全球經濟成長黯然，以及貸款成本增加等。聯準會升息力抗通膨態勢不變下，印尼政府可能也被迫得調高利率，GDP恐怕也會慘遭殃及。