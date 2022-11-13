美國近日公布10月份消費者物價指數（CPI）數據，通膨年增7.7％，比市場預期的要低，財訊傳媒董事長謝金河表示，除股市應聲大漲外，今年以來最強大的美元也出現反轉，全球金融市場醖釀新的生態，堪稱「通膨觸頂的關鍵時刻」，他並提出，美股費城半導體指數從低檔正式交叉向上，對跌了一整年的台股有非常大助力等5點觀察。

謝金河昨（12）日於臉書分享5點經濟觀察，首先，他提到國際貨幣基金組織（IMF）總裁已發出CPI有觸頂之勢的訊號，如果俄烏戰爭告一段落，油價、天然氣和農產品價格可能進一步滑落，如果俄烏不停戰，接下來美國的CPI年增率可能會出現明顯下滑。

再來，美國聯準會（Fed）今年採取暴力升息，目前已升15碼，如果12月再升2碼，等於升息4.25至4.5%，這是1980年以來，在當年度升息最猛烈的一次，若之後CPI顯著下降，Fed頂多只會溫和升息，也許利率會到5%或6%，但絕對不會像今年升息那麼猛烈。

另外，美股大漲出現幾個重要訊號，一個是道瓊工業指數再次攻上年缐，如果有效站穩，是重要翻多訊號，而9月KD指標從低檔翻揚向上，這是去年8、9月KD從高檔反轉向下的翻多訊號，「更特別的是，跌得最慘的費城半導體指數正式從低檔正式交叉向上，這對跌了一整年的台股有非常大的助力。」

第4點，謝金河指出，今年最強大的美元指數，從最高114.778狂跌到106.261，月缐KD指標正式反轉向下、跌勢確立，台幣急升至31.386、日圓從151.94回升至138.47，韓元從1446.37強升至1311.87，連港幣都強彈，滙市出現新格局。

最後，謝金河認為，從股市可看到未來世界，印度、印尼、新加坡、泰國股市逆勢不跌，是供應鏈移轉大贏家，股市大跌的越南未來則待觀察，而日圓大貶值，日本股市不跌，可能浴火重生，台股經歷一整年跌勢，抵抗力將增強，「接下來，產業面會出現一大堆壞消息，可能到明年中，但股價先跌，未來即便利空再大，股價將抗跌，接著創新高的公司會一家一家跑出來！」