日本上個月大宗批發價格年增9.1%，較9月創新高的10.2%略有減少，但比路透社彙整的預估值8.8%要高一點，表示當地消費者物價，近期內應該也很難下降。

日本政府遲遲不願升息，就是要呵護孱弱的經濟成長，但日圓頻頻走貶下，又擔心進口價格太高會傷到日企獲利能力以及當地民眾消費力，結果日本躉售物價指數還是居高不下。

日本央行指出，從10月開始就進入日本2022下半財年，故不少日企利用這個時間點，趁機將多出的生產成本轉嫁給其它廠商或消費者。在國際油價回檔之際，日本10月石油與煤炭價格僅年增2.6%，大幅低於9月14.5%的漲幅。

從這份類似PPI(生產者物價指數)報告可看出，原物料製造業者繼續將高成本轉給車商以及零售商，因為鋼價大漲22.4%，食品費也漲了6.9%。以弱勢日圓計價的舶來品價格，繼9月飆升48.5%之後，10月還是狂增42.6%。