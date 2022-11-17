澳洲統計局發布10月就業報告，結果失業率降至50年低點、就業人口也大幅幅超出市場預期，這也引發外界預期該國央行將在下月持續升息以讓過熱的就業市場降溫。

報告指出，澳洲10月淨就業人口較前一個月增加32,200人，為分析師預期增加15,000人的兩倍。此外失業率也從9月的3.5％降至3.4％，同樣也超出預測。

這份強勁就業報告也粉碎外界預期澳洲央行將在12月可能暫停緊縮貨幣的希望。目前市場預測該央行將在下月再度升息1碼到3.1％。