韓股22日受到當地央行近日可能還要升息，以及中國大陸新冠疫情有惡化跡象，各種利空襲擊下，大盤因此上下震盪，最後收在2,405.27點，跌14.23點或0.59%。同時，韓元小貶，外資與法人共賣出376億韓元。

中國大陸21日新增28,127病例，接近4月每日確診人數高峰期。至於南部的廣州市，以及西南部的重慶市，則是占全部案例一半左右。同時，北京地區的單日染疫者也創歷史新高。

因此，北京趕緊在22日關閉多座公園還有博物館，並呼籲當地民眾不要到處走動。野村證券統計，中國大陸實施嚴格抗疫規定的地區，若以占全部GDP比重來看，已從14日15.6%，增至目前19.9%。從此統計得知，大陸疫情似乎有升溫跡象。

面對當地通膨還是處於高檔，以及聯準會大力升息之下，韓國央行也被逼得頻頻調高利率。但礙於韓國經濟成長似乎趨緩，外界預估，韓國央行24日還會升息，只是這次應該只會小升一碼，就是25個基本點。

大型類股漲跌互見，三星電子跌1.3%，SK海力士跌1.27%，現代汽車也跌1.49%。不過，計畫投資至少30億美元，並要去美國設首座陰極材料工廠的LG Chem，卻上漲0.73%。

韓元兌一美元在1,356.6價位附近，韓元小幅貶值1.9元。